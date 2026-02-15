Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Бакинский "Нефтчи" одержал третью подряд победу в Премьер-лиге

    Футбол
    • 15 февраля, 2026
    • 16:44
    Бакинский Нефтчи одержал третью подряд победу в Премьер-лиге

    Бакинский "Нефтчи" одержал третью победу подряд в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, подопечные Юрия Вернидуба в 20-м туре чемпионата страны встретились с гянджинским "Кяпазом".

    Встреча на Евлахском городском стадионе завершилась победой столичной команды со счетом 3:1.

    В составе "Нефтчи" голы забили Бассала Самбу (27, 38) и Эмин Махмудов (40), за "Кяпаз" отличился Рауф Гусейнли, реализовав пенальти на 35-й минуте.

    После этого результата "Нефтчи" увеличил количество очков в активе до 30 и занимает 5-е место. В предыдущих турах бакинцы одолели "Габалу" (1:0) и "Араз-Нахчыван" (4:0). "Кяпаз" с 13 очками находится на 11-й строчке в турнирной таблице.

    Во втором матче дня "Сумгайыт" встретится с "Араз-Нахчываном".

    Отметим, что тур завершится 16 февраля. Накануне "Карабах" победил "Имишли", а "Зиря" - "Карван-Евлах" (оба матча - 1:0).

    ФК Премьер-лига Азербайджана футбол
    "Neftçi" Premyer Liqada ardıcıl üçüncü qələbəsini qazanıb
