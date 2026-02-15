Бакинский "Нефтчи" одержал третью подряд победу в Премьер-лиге

Бакинский "Нефтчи" одержал третью победу подряд в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, подопечные Юрия Вернидуба в 20-м туре чемпионата страны встретились с гянджинским "Кяпазом".

Встреча на Евлахском городском стадионе завершилась победой столичной команды со счетом 3:1.

В составе "Нефтчи" голы забили Бассала Самбу (27, 38) и Эмин Махмудов (40), за "Кяпаз" отличился Рауф Гусейнли, реализовав пенальти на 35-й минуте.

После этого результата "Нефтчи" увеличил количество очков в активе до 30 и занимает 5-е место. В предыдущих турах бакинцы одолели "Габалу" (1:0) и "Араз-Нахчыван" (4:0). "Кяпаз" с 13 очками находится на 11-й строчке в турнирной таблице.

Во втором матче дня "Сумгайыт" встретится с "Араз-Нахчываном".

Отметим, что тур завершится 16 февраля. Накануне "Карабах" победил "Имишли", а "Зиря" - "Карван-Евлах" (оба матча - 1:0).