    "Haber Global": İlham Əliyevin Kallasla görüşündə Aİ ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 15 fevral, 2026
    • 16:42
    Türkiyənin "Haber Global" telekanalı Azərbaycan Prezidenti İham Əliyevin Münxendə keçirdiyi görüşlərə aid videomaterial hazırlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, süjetdə Prezident İlham Əliyevin ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski və Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallasla görüşləri yer alıb.

    Videomaterialda V. Zelenskinin Ukraynaya verdiyi dəstəyə görə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür etdiyi bildirilib.

    İlham Əliyevin Avropa diplomatiyasının rəhbəri ilə görüşündə isə Cənubi Qafqazda davamlı sülhün əldə olunması məsələsinə xüsusi diqqət yetirildiyi vurğulanıb.

    Daha ətraflı videoda:

    İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Video
    Haber Global рассказал о встречах президента Азербайджана с Каллас и Зеленским
    Video
    Haber Global: Prospects for cooperation with EU discussed at Ilham Aliyev's meeting with Kallas

