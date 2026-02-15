"Haber Global": İlham Əliyevin Kallasla görüşündə Aİ ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub
Xarici siyasət
- 15 fevral, 2026
- 16:42
Türkiyənin "Haber Global" telekanalı Azərbaycan Prezidenti İham Əliyevin Münxendə keçirdiyi görüşlərə aid videomaterial hazırlayıb.
"Report" xəbər verir ki, süjetdə Prezident İlham Əliyevin ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski və Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallasla görüşləri yer alıb.
Videomaterialda V. Zelenskinin Ukraynaya verdiyi dəstəyə görə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür etdiyi bildirilib.
İlham Əliyevin Avropa diplomatiyasının rəhbəri ilə görüşündə isə Cənubi Qafqazda davamlı sülhün əldə olunması məsələsinə xüsusi diqqət yetirildiyi vurğulanıb.
Daha ətraflı videoda:
"Haber Global": İlham Əliyevin Kallasla görüşündə Aİ ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub
Son xəbərlər
17:20
İlham Əliyev: Azərbaycanla Serbiya iqtisadiyyat və sənaye sahəsində mühüm layihələr həyata keçirirXarici siyasət
17:13
"Neftçi"nin baş məşqçisi: "Çətin dönəmdə "Qarabağ"a dəstək olmaq qərarı verdik"Futbol
17:08
Polşa Prezidenti ölkənin nüvə silahı əldə etmək istəyini açıqlayıbDigər ölkələr
17:05
Elektromobil istehsalından imtina dünya avtomobil sənayesinə 65 milyard dollara başa gəlibSənaye
16:57
Mozambikdə "Gezani" siklonu dörd nəfərin ölümünə səbəb olubDigər ölkələr
16:46
Belqradda Azərbaycan-Serbiya Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının iclası başlayıbXarici siyasət
16:42
Video
"Haber Global": İlham Əliyevin Kallasla görüşündə Aİ ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunubXarici siyasət
16:39
Sumqayıtda 33 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölübHadisə
16:35