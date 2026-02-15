Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Haber Global рассказал о встречах президента Азербайджана с Каллас и Зеленским

    Внешняя политика
    • 15 февраля, 2026
    • 17:01
    Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет о встречах президента Азербайджана Ильхама Алиева с украинским коллегой Владимиром Зеленским и главой евродипломатии Кайей Каллас в Мюнхене.

    Как сообщает Report, в видеоматериале отражены основные моменты со вчерашней встречи с украинским лидером, который поблагодарил главу нашего государства за поддержку Украины.

    Подчеркивается, что на встрече Ильхама Алиева с Кайей Каллас особое внимание было уделено вопросу достижения устойчивого мира на Южном Кавказе.

    Подробнее в видео:

    Видео
    Видео
