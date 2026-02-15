Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Сегодня около 23 тыс. бакалавров примут участие в экзамене в магистратуру

    Наука и образование
    • 15 февраля, 2026
    • 06:49
    Сегодня около 23 тыс. бакалавров примут участие в экзамене в магистратуру

    Сегодня состоится вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений (I попытка) - для участия в нем заявления подали 22 780 бакалавров.

    Как сообщает Report, об этом сообщил Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

    Отмечается, что из них 20 790 человек будут сдавать экзамен в азербайджанский сектор, 1 990 человек - русский. Из бакалавров 15 391 являются выпускниками текущего года, 7 389 - выпускниками предыдущих лет, 47 человек - граждане иностранных государств.

    Вступительный экзамен будет организован в 64 зданиях в Баку, 6 - в Сумгайыте, 4 - в Абшероне, 6 - в Гяндже, 2 - в Нахчыване, 4 - в Мингячевире и 2 - в Ленкорани.

    Ожидается, что в экзамене примут участие 16 499 бакалавров в Баку, 542 - в Нахчыване, 1 533 - в Гяндже, 1 712 - в Сумгайыте, 1 235 - в Абшероне, 828 - в Мингячевире и 431 - в Ленкорани.

    Для организации и проведения экзамена будут задействованы 88 общих руководителей, 248 руководителей экзамена, 2 069 наблюдателей, а также 297 сотрудников пропускного режима (службы охраны).

    Экзамен во всех зданиях начнется одновременно - в 11:00. Пропускной режим завершится в 10:45, за 15 минут до начала экзамена. Участники, прибывшие после этого времени, в здание экзамена допускаться не будут.

    Продолжительность экзамена составляет 3 часа 30 минут. Через 3 часа после начала экзамена время, отведенное на выполнение тестовых заданий, завершится, и бланки ответов будут собраны контролерами в аудиториях. После этого участникам будут розданы листы для письменной работы (эссе) по иностранному языку. На написание эссе отводится 30 минут.

    В целях обеспечения безопасности 14 февраля экзаменационные центры, аудитории, входы и выходы, а также здания будут опечатаны и переданы под охрану сотрудников Главного управления охраны Министерства внутренних дел.

    ГЭЦ магистратура вступительные экзамены
    Bu gün 23 minə yaxın namizəd magistraturaya imtahan verəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    06:49

    Сегодня около 23 тыс. бакалавров примут участие в экзамене в магистратуру

    Наука и образование
    06:21

    Посол РФ сообщил о подготовке визита Владимира Путина в Казахстан

    Другие страны
    05:57

    Spiegel: Мюнхенские переговоры о финансировании Украины провалились

    Другие страны
    05:15

    В Германии произошло пятое ограбление банка за два месяца

    Другие страны
    04:49

    Орбан: Евросоюз опаснее для Венгрии, чем Россия

    Другие страны
    04:23

    Госсекретарь США обсудил с премьером Норвегии стратегическое значение Гренландии

    Другие страны
    03:51

    Президент Литвы высказался о мирных переговорах по войне в Украине

    Другие страны
    03:17

    Рубио: США продолжат участие в переговорах по Украине

    Другие страны
    02:43
    Фото

    В Белграде отметили День государственности Сербии

    Другие страны
    Лента новостей