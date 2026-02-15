Сегодня около 23 тыс. бакалавров примут участие в экзамене в магистратуру

Сегодня состоится вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений (I попытка) - для участия в нем заявления подали 22 780 бакалавров.

Как сообщает Report, об этом сообщил Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Отмечается, что из них 20 790 человек будут сдавать экзамен в азербайджанский сектор, 1 990 человек - русский. Из бакалавров 15 391 являются выпускниками текущего года, 7 389 - выпускниками предыдущих лет, 47 человек - граждане иностранных государств.

Вступительный экзамен будет организован в 64 зданиях в Баку, 6 - в Сумгайыте, 4 - в Абшероне, 6 - в Гяндже, 2 - в Нахчыване, 4 - в Мингячевире и 2 - в Ленкорани.

Ожидается, что в экзамене примут участие 16 499 бакалавров в Баку, 542 - в Нахчыване, 1 533 - в Гяндже, 1 712 - в Сумгайыте, 1 235 - в Абшероне, 828 - в Мингячевире и 431 - в Ленкорани.

Для организации и проведения экзамена будут задействованы 88 общих руководителей, 248 руководителей экзамена, 2 069 наблюдателей, а также 297 сотрудников пропускного режима (службы охраны).

Экзамен во всех зданиях начнется одновременно - в 11:00. Пропускной режим завершится в 10:45, за 15 минут до начала экзамена. Участники, прибывшие после этого времени, в здание экзамена допускаться не будут.

Продолжительность экзамена составляет 3 часа 30 минут. Через 3 часа после начала экзамена время, отведенное на выполнение тестовых заданий, завершится, и бланки ответов будут собраны контролерами в аудиториях. После этого участникам будут розданы листы для письменной работы (эссе) по иностранному языку. На написание эссе отводится 30 минут.

В целях обеспечения безопасности 14 февраля экзаменационные центры, аудитории, входы и выходы, а также здания будут опечатаны и переданы под охрану сотрудников Главного управления охраны Министерства внутренних дел.