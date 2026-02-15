Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Азербайджанский спортсмен одержал третью подряд победу в MMA

    Спорт
    • 15 февраля, 2026
    • 01:38
    Азербайджанский спортсмен одержал третью подряд победу в MMA

    На турнире GFC (Georgian Fighting Championship) и Grand Bellagio Championship, прошедшем в Батуми, азербайджанский спортсмен, успешно представляющий Азербайджан и Грузию на международной арене, семикратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по кикбоксингу Алим Набиев, известный под прозвищем "Профессор", встретился с бразильцем Жайме Соузой.

    Как сообщает местное бюро Report, бой, продолжавшийся три раунда и проходивший в крайне напряженной борьбе, завершился победой Алима Набиева единогласным решением судей.

    Эта победа стала для Алима Набиева третьей подряд в MMA (Смешанные боевые единоборства). В комментарии Report спортсмен рассказал о своих дальнейших планах и о моральном значении одержанной победы.

    По словам Алима Набиева, в настоящее время ему поступают предложения от различных бойцовских организаций. При этом он подчеркнул, что его главная цель - выступление в самой престижной бойцовской лиге мира UFC. Для достижения этой цели он намерен работать еще усерднее и добиваться последовательных успехов на международной арене.

    Азербайджанский спортсмен отметил, что посвящает победу, одержанную в Батуми, дружбе между народами Азербайджана и Грузии. Он особо подчеркнул, что поддержка, которую чувствовал с трибун на протяжении всего поединка, стала для него дополнительной мотивацией. Алим Набиев выразил благодарность известным спортсменам и тренерам, приехавшим из Азербайджана поддержать его, представителям посольства и консульства Азербайджана в Грузии, а также местным представителям общины.

    Отметим, что семикратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по кикбоксингу Алим Набиев успешно представляет как Азербайджан, так и Грузию на международной арене, а его последняя победа расценивается как очередной важный этап в профессиональной карьере спортсмена.

    победа MMA Батуми UFC Алим Набиев
    Фото
    Azərbaycanlı idmançı MMA üzrə ardıcıl üçüncü qələbəsini qazanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    01:38
    Фото

    Азербайджанский спортсмен одержал третью подряд победу в MMA

    Спорт
    01:01

    Главы МИД Азербайджана и Германии обсудили вопросы региональной безопасности — ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    00:28
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял участие в панельных дискуссиях в Мюнхене - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    00:24

    Со станции метро "Кёроглу" в направлении аэропорта введено ограничение движения

    Инфраструктура
    23:46

    Зеленский раскрыл детали переговоров с Рубио - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:32

    Швейцария подтвердила переговоры США и Ирана в Женеве на следующей неделе

    Другие страны
    23:18

    В Баку произошел пожар в жилом доме, семь человек эвакуированы

    Происшествия
    23:13

    Премьер Дании: Гренландия не продается и не оценивается в деньгах

    Другие страны
    23:00

    США намерены потратить более $38 млрд на новые центры содержания мигрантов

    Другие страны
    Лента новостей