Азербайджанский спортсмен одержал третью подряд победу в MMA

На турнире GFC (Georgian Fighting Championship) и Grand Bellagio Championship, прошедшем в Батуми, азербайджанский спортсмен, успешно представляющий Азербайджан и Грузию на международной арене, семикратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по кикбоксингу Алим Набиев, известный под прозвищем "Профессор", встретился с бразильцем Жайме Соузой.

Как сообщает местное бюро Report, бой, продолжавшийся три раунда и проходивший в крайне напряженной борьбе, завершился победой Алима Набиева единогласным решением судей.

Эта победа стала для Алима Набиева третьей подряд в MMA (Смешанные боевые единоборства). В комментарии Report спортсмен рассказал о своих дальнейших планах и о моральном значении одержанной победы.

По словам Алима Набиева, в настоящее время ему поступают предложения от различных бойцовских организаций. При этом он подчеркнул, что его главная цель - выступление в самой престижной бойцовской лиге мира UFC. Для достижения этой цели он намерен работать еще усерднее и добиваться последовательных успехов на международной арене.

Азербайджанский спортсмен отметил, что посвящает победу, одержанную в Батуми, дружбе между народами Азербайджана и Грузии. Он особо подчеркнул, что поддержка, которую чувствовал с трибун на протяжении всего поединка, стала для него дополнительной мотивацией. Алим Набиев выразил благодарность известным спортсменам и тренерам, приехавшим из Азербайджана поддержать его, представителям посольства и консульства Азербайджана в Грузии, а также местным представителям общины.

Отметим, что семикратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по кикбоксингу Алим Набиев успешно представляет как Азербайджан, так и Грузию на международной арене, а его последняя победа расценивается как очередной важный этап в профессиональной карьере спортсмена.