Azərbaycanlı idmançı MMA üzrə ardıcıl üçüncü qələbəsini qazanıb
- 15 fevral, 2026
- 00:27
Batumidə keçirilən GFC üzrə (Georgian Fighting Championship) və "Grand Bellagio Championship" turnirində Azərbaycanı və Gürcüstanı beynəlxalq arenalarda uğurla təmsil edən, kikboksinq üzrə 7 qat dünya və 3 qat Avropa çempionu, professor ləqəbli Alim Nəbiyev braziliyalı Jaime Souza ilə qarşılaşıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, üç raund davam edən, son dərəcə gərgin mübarizə şəraitində keçən döyüşdə Alim Nəbiyev hakimlərin yekdil qərarı ilə qarşılaşmanın qalibi elan olunub.
Bu, Alim Nəbiyevin MMA-da ardıcıl olaraq qazandığı üçüncü qələbəsi olub. İdmançı "Report"a açıqlamasında gələcək planları və qələbəsinin mənəvi əhəmiyyəti barədə danışıb.
Alim Nəbiyev bildirib ki, hazırda ona müxtəlif döyüş təşkilatlarından təkliflər daxil olur. Bununla belə, əsas məqsədinin dünyanın ən nüfuzlu döyüş liqası olan UFC-də çıxış etmək olduğunu vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, bu hədəfə çatmaq üçün daha çox işləmək və beynəlxalq arenada ardıcıl uğurlar qazanmaq niyyətindədir.
Azərbaycanlı idmançı Batumidə əldə etdiyi qələbəni Azərbaycan və Gürcüstan xalqları arasındakı dostluğa həsr etdiyini deyib. O, döyüş boyu tribunalardan hiss etdiyi dəstəyin ona əlavə motivasiya verdiyini xüsusi qeyd edib. Alim Nəbiyev onu dəstəkləmək üçün Azərbaycandan Batumiyə gələn tanınmış idmançılara və məşqçilərə, Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi və konsulluğunun nümayəndələrinə, eləcə də yerli icma təmsilçilərinə minnətdarlığını ifadə edib.
Qeyd edək ki, kikboksinq üzrə 7 qat dünya və 3 qat Avropa çempionu olan Alim Nəbiyev beynəlxalq arenada həm Azərbaycanı, həm də Gürcüstanı uğurla təmsil edir və son qələbəsi onun peşəkar karyerasında növbəti mühüm mərhələ kimi qiymətləndirilir.