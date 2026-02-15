İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycanlı idmançı MMA üzrə ardıcıl üçüncü qələbəsini qazanıb

    İdman
    • 15 fevral, 2026
    • 00:27
    Azərbaycanlı idmançı MMA üzrə ardıcıl üçüncü qələbəsini qazanıb

    Batumidə keçirilən GFC üzrə (Georgian Fighting Championship) və "Grand Bellagio Championship" turnirində Azərbaycanı və Gürcüstanı beynəlxalq arenalarda uğurla təmsil edən, kikboksinq üzrə 7 qat dünya və 3 qat Avropa çempionu, professor ləqəbli Alim Nəbiyev braziliyalı Jaime Souza ilə qarşılaşıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, üç raund davam edən, son dərəcə gərgin mübarizə şəraitində keçən döyüşdə Alim Nəbiyev hakimlərin yekdil qərarı ilə qarşılaşmanın qalibi elan olunub.

    Bu, Alim Nəbiyevin MMA-da ardıcıl olaraq qazandığı üçüncü qələbəsi olub. İdmançı "Report"a açıqlamasında gələcək planları və qələbəsinin mənəvi əhəmiyyəti barədə danışıb.

    Alim Nəbiyev bildirib ki, hazırda ona müxtəlif döyüş təşkilatlarından təkliflər daxil olur. Bununla belə, əsas məqsədinin dünyanın ən nüfuzlu döyüş liqası olan UFC-də çıxış etmək olduğunu vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, bu hədəfə çatmaq üçün daha çox işləmək və beynəlxalq arenada ardıcıl uğurlar qazanmaq niyyətindədir.

    Azərbaycanlı idmançı Batumidə əldə etdiyi qələbəni Azərbaycan və Gürcüstan xalqları arasındakı dostluğa həsr etdiyini deyib. O, döyüş boyu tribunalardan hiss etdiyi dəstəyin ona əlavə motivasiya verdiyini xüsusi qeyd edib. Alim Nəbiyev onu dəstəkləmək üçün Azərbaycandan Batumiyə gələn tanınmış idmançılara və məşqçilərə, Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi və konsulluğunun nümayəndələrinə, eləcə də yerli icma təmsilçilərinə minnətdarlığını ifadə edib.

    Qeyd edək ki, kikboksinq üzrə 7 qat dünya və 3 qat Avropa çempionu olan Alim Nəbiyev beynəlxalq arenada həm Azərbaycanı, həm də Gürcüstanı uğurla təmsil edir və son qələbəsi onun peşəkar karyerasında növbəti mühüm mərhələ kimi qiymətləndirilir.

    MMA idmançı Batumi

    Son xəbərlər

    00:27
    Foto

    Azərbaycanlı idmançı MMA üzrə ardıcıl üçüncü qələbəsini qazanıb

    İdman
    00:15

    "Koroğlu" metro stansiyasından Hava limanı istiqamətində hərəkətə məhdudiyyət tətbiq edilib

    İnfrastruktur
    23:53
    Foto
    Video

    İlham Əliyev Münxendə Trans-Xəzər əməkdaşlığına dair panel iclasda iştirak edib - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    23:53

    Zelenski Rubio ilə danışıqların təfərrüatlarını açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:38

    İran XİN sözçüsü Nensi Pelosinin çağırışını tənqid edib

    Region
    23:27

    Nigeriyanın şimal-qərbində 30 nəfər öldürülüb

    Digər ölkələr
    23:03
    Video

    Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, 7 nəfər təxliyə olunub

    Hadisə
    22:41

    Fon der Lyayen: Dəniz xidmətlərinə qadağa Rusiyanı daha da təcrid edəcək

    Digər ölkələr
    22:18

    Salyanda tanınmış xanəndə xəstəxanada vəfat edib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti