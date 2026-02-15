Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Посол РФ: Москва надеется юридически оформить проект АЭС с Астаной в 2026 году

    В регионе
    • 15 февраля, 2026
    • 08:52
    Россия рассчитывает в текущем году полностью юридически оформить договоренности по строительству первой атомной электростанции в Казахстане, которая получила название "Балхаш", в том числе о предоставлении экспортного кредита.

    Как передает Report, об этом СМИ сообщил посол России в Астане Алексей Бородавкин.

    "Межправительственные соглашения о сооружении АЭС и предоставлении государственного экспортного кредита находятся в высокой степени готовности. Рассчитываем на полное юридическое оформление проекта в 2026 году", - подчеркнул он.

    Напомним, что в 2025 году власти Казахстана объявили, что лидером консорциума по строительству первой атомной электростанции в стране станет Росатом. Станцию планируют разместить в поселке Улькен в Алма-Атинской области неподалеку от озера Балхаш, в честь которого АЭС получила название.

    Moskva bu il Astana ilə AES layihəsini rəsmiləşdirməyə ümid edir
