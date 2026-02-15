İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Moskva bu il Astana ilə AES layihəsini rəsmiləşdirməyə ümid edir

    Region
    • 15 fevral, 2026
    • 09:11
    Moskva bu il Astana ilə AES layihəsini rəsmiləşdirməyə ümid edir

    Rusiya bu il Qazaxıstanın ilk - Balxaş Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi ilə bağlı müqavilələri tam şəkildə rəsmiləşdirməyi, o cümlədən ixrac kreditinin verilməsini gözləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Astanadakı səfiri Aleksey Borodavkin mediaya məlumat verib.

    "AES-nin tikintisi və dövlət ixrac kreditinin verilməsi ilə bağlı hökumətlərarası sazişlər artıq tamamlanma mərhələsindədir. Layihənin 2026-cı ildə tam hüquqi cəhətdən başa çatacağını gözləyirik", - deyə diplomat bildirib.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Qazaxıstan hakimiyyəti "Rosatom"un ölkənin ilk AES-in tikintisi üzrə konsorsiumun lideri olacağını elan edib. Stansiyanın Almatı vilayətindəki Ulken kəndində, Balxaş gölünün yaxınlığında yerləşməsi planlaşdırılır və stansiyaya məhz bu kəndin adı verilib.

    Rusiya AES Astana
    Посол РФ: Москва надеется юридически оформить проект АЭС с Астаной в 2026 году

    Son xəbərlər

    09:45

    Yaponiyada gənc oğlan üç nəfəri bıçaqlayıb, onlardan biri ölüb

    Digər ölkələr
    09:44

    Azərbaycan çempionatı: 1/4 final mərhələsi başlayıb, Şəhriyar Məmmədyarov qələbə qazanıb

    Fərdi
    09:30

    Azərbaycan atleti beynəlxalq turnirdə gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    09:11

    Moskva bu il Astana ilə AES layihəsini rəsmiləşdirməyə ümid edir

    Region
    09:00

    Premyer Liqa: "Neftçi" "Kəpəz"lə, "Sumqayıt" "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    08:52

    Kanada ilə Çin arasında münasibətlərdə yeni bir dövr başlayır

    Digər ölkələr
    08:33

    Rusiya səfiri Putinin Qazaxıstana səfərinə hazırlıqların aparıldığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    08:19

    Hava limanı istiqamətində hərəkətə qoyulan məhdudiyyət götürülüb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    08:15

    Reuters: Avstraliya nüvə sualtı qayıqlarının istehsalına investisiya qoyur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti