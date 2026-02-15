На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о встречах в Мюнхене
Внешняя политика
- 15 февраля, 2026
- 10:10
В официальных аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация о встречах, проведенных в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Как передает Report, в публикации говорится:
"Встречи президента Ильхама Алиева в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Германия, 13-15 февраля 2026 года".
Meetings of President Ilham Aliyev within the framework of the Munich Security Conference— Ilham Aliyev (@presidentaz) February 15, 2026
Germany
February 13-15, 2026 pic.twitter.com/W38o761Ks1
