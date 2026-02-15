Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Японии парень с ножом убил подростка и ранил еще двоих человек

    В Японии 20-летний парень нанес ножевые ранения трем подросткам, один из которых скончался.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местную полицию.

    Уточняется, что инцидент произошел в туристическом районе Дотонбори в центре Осаки. Нападавший и его жертвы были знакомы, незадолго до инцидента у них произошел конфликт, который перерос в потасовку.

    В результате произошедшего все трое подростков получили ножевые ранения, спасти жизнь одного из них не удалось.

    "Полиция префектуры [Нара] арестовала мужчину в возрасте около 20 лет, который скрылся с места происшествия", - говорится в публикации.

    По факту проводится расследование.

