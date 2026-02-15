В Японии парень с ножом убил подростка и ранил еще двоих человек
Другие страны
- 15 февраля, 2026
- 09:06
В Японии 20-летний парень нанес ножевые ранения трем подросткам, один из которых скончался.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местную полицию.
Уточняется, что инцидент произошел в туристическом районе Дотонбори в центре Осаки. Нападавший и его жертвы были знакомы, незадолго до инцидента у них произошел конфликт, который перерос в потасовку.
В результате произошедшего все трое подростков получили ножевые ранения, спасти жизнь одного из них не удалось.
"Полиция префектуры [Нара] арестовала мужчину в возрасте около 20 лет, который скрылся с места происшествия", - говорится в публикации.
По факту проводится расследование.
Последние новости
09:30
Премьер-лига: "Нефтчи" сыграет против "Кяпаз", "Сумгайт" встретится с "Араз-Нахчываном"Футбол
09:06
В Японии парень с ножом убил подростка и ранил еще двоих человекДругие страны
08:52
Посол РФ: Москва надеется юридически оформить проект АЭС с Астаной в 2026 годуВ регионе
08:11
Reuters: Австралия инвестирует в производство атомных подводных лодокДругие страны
07:46
Главы МИД Китая и Канады обозначили перезагрузку двусторонних отношенийДругие страны
07:16
Сегодня ГЭЦ проведет экзамен для 258 человек, обучающихся в докторантуре, диссертантуре и адъюнктуреНаука и образование
06:49
Сегодня около 23 тыс. бакалавров примут участие в экзамене в магистратуруНаука и образование
06:21
Посол РФ сообщил о подготовке визита Владимира Путина в КазахстанДругие страны
05:57