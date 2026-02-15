Yaponiyada gənc oğlan üç nəfəri bıçaqlayıb, onlardan biri ölüb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 15 fevral, 2026
    • 09:45
    Yaponiyada 20 yaşlı gənc üç yeniyetməyə bıçaq xəsarətləri yetirib, onlardan biri dünyasını dəyişib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kyodo" agentliyi yerli polisə istinadən məlumat yayıb.

    Bİldirilib ki, insident Osakanın mərkəzindəki turistik Dotonbori rayonunda baş verib. Hücum edən şəxs və qurbanları tanış olublar, insidentdən az əvvəl onların arasında münaqişə yaranıb və bu, əlbəyaxa davaya çevrilib.

    Baş verənlər nəticəsində hər üç yeniyetmə bıçaq xəsarətləri alıb, onlardan birinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    "Nara prefekturasının polisi hadisə yerindən qaçan 20 yaşlarında bir kişini həbs edib", - deyə nəşrdə bildirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Японии парень с ножом убил подростка и ранил еще двоих человек

