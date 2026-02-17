AFFA rəsmisi Avropa Kubokunun oyununa təyinat alıb
Futbol
- 17 fevral, 2026
- 12:57
AFFA-nın Qadın Futbolu Departamentinin rəhbəri Zümrüd Ağayeva UEFA-dan növbəti təyinat alıb.
"Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, qadınlar arasında UEFA Avropa Kubokunun 1/4 final mərhələsinin "Austriya" (Avstriya) – "Sparta" (Çexiya) cavab matçının UEFA nümayəndəsi olacaq.
Qarşılaşma fevralın 18-də Vyana şəhərində yerləşən "Franz-Horr" stadionunda baş tutacaq.
Komandalar arasında Çexiyada keçirilən ilk görüş qolsuz başa çatıb.
Son xəbərlər
13:46
Foto
Şəhərin mərkəzində yeni dad məkanı - "Xonça" Chocolate & Patisserie fəaliyyətə başlayıbBiznes
13:45
Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərin cəzası endirilibDaxili siyasət
13:37
Azərbaycan və İtaliya idman və gənclərlə iş sahəsində tərəfdaşlığı gücləndirmək niyyətindədirİdman
13:36
Şahid: Bakıda yanğın baş verən binadan 20-yə yaxın sakin təxliyə olunubHadisə
13:33
Yekaterinburqda Azərbaycan diasporunun keçmiş liderinə cəza istənilibRegion
13:29
Azərbaycanlı FIFA referisi UEFA Konfrans Liqasının pley-off oyununu idarə edəcəkFutbol
13:22
Tofiq Musayev: "UFC-dəki növbəti döyüşümdə qələbə qazanacağıma inanıram"Fərdi
13:20
Cenevrədə ABŞ və İran arasında danışıqların ikinci raundu başlayıbRegion
13:18