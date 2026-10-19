İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Qaradağda məktəb direktorunun avtomobilini yandırmaqda təqsirləndirilən daha bir şəxs həbs edilib

    Hadisə
    • 19 oktyabr, 2026
    • 11:46
    Qaradağda məktəb direktorunun avtomobilini yandırmaqda təqsirləndirilən daha bir şəxs həbs edilib

    Qaradağ rayonunda məktəb direktoruna məxsus "Kia" markalı avtomobilin qəsdən yandırılması faktı ilə bağlı daha bir şəxs həbs edilib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, polisin keçirdiyi tədbirlərlə hadisəni törədən Fuad İbrahimovla birgə qeyd edilən cinayət əməlində əlbir olan tanışı İlkin Novruzov da şübhəli şəxs qismində müəyyən olunaraq tutulub və barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Faktla bağlı başlanılmış cinayət işi üzrə hadisənin bütün hallarının araşdırılması istiqamətində müvafiq istintaq hərəkətləri davam etdirilir.

    Məktəb Yanğın hadisəsi Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN)
    В Гарадаге арестован второй подозреваемый в поджоге автомобиля директора школы
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