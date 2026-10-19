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    В Гарадаге арестован второй подозреваемый в поджоге автомобиля директора школы

    Происшествия
    • 19 октября, 2026
    • 12:08
    В Гарадаге арестован второй подозреваемый в поджоге автомобиля директора школы

    В Гарадагском районе арестован второй подозреваемый по факту умышленного поджога автомобиля марки "Kia", принадлежащего директору школы.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

    Сообщается, что в результате проведенных полицией мероприятий наряду с совершившим преступление Фуадом Ибрагимовым был установлен и задержан в качестве подозреваемого его знакомый Илькин Новрузов. По версии следствия, они действовали сообща. В отношении Новрузова избрана мера пресечения в виде ареста.

    Продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств происшествия.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД)
    Qaradağda məktəb direktorunun avtomobilini yandırmaqda təqsirləndirilən daha bir şəxs həbs edilib
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