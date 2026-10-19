В Гарадаге арестован второй подозреваемый в поджоге автомобиля директора школы

В Гарадагском районе арестован второй подозреваемый по факту умышленного поджога автомобиля марки "Kia", принадлежащего директору школы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что в результате проведенных полицией мероприятий наряду с совершившим преступление Фуадом Ибрагимовым был установлен и задержан в качестве подозреваемого его знакомый Илькин Новрузов. По версии следствия, они действовали сообща. В отношении Новрузова избрана мера пресечения в виде ареста.

Продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств происшествия.