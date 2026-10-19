В Гарадаге арестован второй подозреваемый в поджоге автомобиля директора школы
Происшествия
- 19 октября, 2026
- 12:08
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В Гарадагском районе арестован второй подозреваемый по факту умышленного поджога автомобиля марки "Kia", принадлежащего директору школы.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
Сообщается, что в результате проведенных полицией мероприятий наряду с совершившим преступление Фуадом Ибрагимовым был установлен и задержан в качестве подозреваемого его знакомый Илькин Новрузов. По версии следствия, они действовали сообща. В отношении Новрузова избрана мера пресечения в виде ареста.
Продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств происшествия.
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В Гарадаге арестован второй подозреваемый в поджоге автомобиля директора школыПроисшествия