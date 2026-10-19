İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Nazir müavini: Xaricdə təhsil üzrə Dövlət Proqramının məzunları üçün 150-yə yaxın vakansiya təklif olunub

    Sosial müdafiə
    • 19 oktyabr, 2026
    • 11:31
    Nazir müavini: Xaricdə təhsil üzrə Dövlət Proqramının məzunları üçün 150-yə yaxın vakansiya təklif olunub

    Xaricdə təhsil üzrə Dövlət Proqramının məzunları üçün 42 işəgötürən tərəfindən 150-yə yaxın vakansiya təklif olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini Rəşad Mustafayev Dövlət Proqramı məzunları üçün təşkil edilmiş karyera sərgisindəki çıxışında deyib.

    O bildirib ki, məzunlar bu sərgi çərçivəsində işəgötürənlərlə təmasda olacaq, əlaqələr quracaq, öz bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirmək imkanı əldə edəcəklər:

    "İşəgötürənlərin nöqteyi-nəzərindən yanaşsaq, hamımıza məlumdur ki, Dövlət Proqramı müəyyən tələblər əsasında məzunların keyfiyyətli təhsil almalarını təmin edib. Buna görə də onların kifayət qədər savadlı və bilikli olduqlarını bilirik. Lakin bununla yanaşı, işəgötürənlərin məzunlardan gözləntiləri də var. Mənə elə gəlir ki, işəgötürənlərlə ünsiyyət zamanı məzunlar universitetdə təhsil aldıqları müddətdə iştirak etdikləri komanda layihələri, onların icrası zamanı qarşılaşdığı çətinliklər və bu problemləri necə həll etmələri barədə danışsalar, daha uğurlu nəticələr əldə edə bilərlər".

    Xaricdə təhsil üzrə Dövlət Proqramı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) Xaricdə təhsil
    Замминистра: Выпускникам Госпрограммы обучения за рубежом предложено около 150 вакансий
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