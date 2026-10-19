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    Замминистра: Выпускникам Госпрограммы обучения за рубежом предложено около 150 вакансий

    Социальная защита
    • 19 октября, 2026
    • 11:45
    Замминистра: Выпускникам Госпрограммы обучения за рубежом предложено около 150 вакансий

    42 работодателя предложили около 150 вакансий выпускникам Государственной программы обучения за рубежом.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев на карьерной выставке для выпускников Госпрограммы.

    По его словам, выставка позволит участникам установить контакты с работодателями и продемонстрировать свои знания и навыки.

    "Государственная программа обеспечила выпускникам качественное образование в соответствии с определенными требованиями. Поэтому мы знаем, что они достаточно грамотны и образованны. Однако у работодателей есть и свои ожидания. Думаю, что при общении с работодателями выпускники смогут добиться лучших результатов, если расскажут о командных проектах, в которых участвовали во время учебы в университете, трудностях, с которыми столкнулись при их реализации, и о том, как решали эти проблемы", - отметил он.

    Государственная программа обучения за рубежом Рашад Мустафаев Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана
    Nazir müavini: Xaricdə təhsil üzrə Dövlət Proqramının məzunları üçün 150-yə yaxın vakansiya təklif olunub
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