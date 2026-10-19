Xəzər dənizində zəlzələ olub
Hadisə
- 19 oktyabr, 2026
- 11:39
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Xəzər dənizində zəlzələ olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla 11:27-də 3,5 maqnitudada qeydə alınıb.
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