İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    • 19 oktyabr, 2026
    • 11:39
    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Xəzər dənizində zəlzələ olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla 11:27-də 3,5 maqnitudada qeydə alınıb.

    Xəzər dənizində zəlzələ Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Xəzər dənizi
    В Каспийском море произошло землетрясение
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