В Каспийском море произошло землетрясение
Происшествия
- 19 октября, 2026
- 11:51
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,5.
Как сообщает Report, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.
Землетрясение зарегистрировано в 11:27 по местному времени.
Последние новости
12:39
Маматалиев: Кыргызстан заинтересован в инвестициях АзербайджанаВнешняя политика
12:38
Фото
В Баку обсудили продвижение азербайджанской литературы за рубежомKультурная политика
12:35
В аэропорту Домодедово у иностранца изъяли 31 кг радиоактивных грибовВ регионе
12:30
Рахмон и Ли Цян обсудили расширение экономических связей между Таджикистаном и КНРВ регионе
12:17
Азербайджан увеличил импорт пшеницы из России почти в 4 разаБизнес
12:12
Узбекистан и США подписали соглашения NASAВ регионе
12:10
Рубио планирует посетить Казахстан после саммита G20 - ОБНОВЛЕНОДругие страны
12:10
Новостной сайт Aхar.az отмечает свое 13-летиеМедиа
12:08
В Гарадаге арестован второй подозреваемый в поджоге автомобиля директора школыПроисшествия