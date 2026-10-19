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    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    • 19 октября, 2026
    • 11:51
    В Каспийском море произошло землетрясение

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,5.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.

    Землетрясение зарегистрировано в 11:27 по местному времени.

    Землетрясение в Азербайджане Национальная академия наук Азербайджана (НАНА)
    Xəzər dənizində zəlzələ olub
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