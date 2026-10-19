İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 19 oktyabr, 2026
    • 11:48
    XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilib

    XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, mətbuat konfransında mədəniyyət nazirinin müşaviri Orxan Fikrətoğlu və Mədəniyyət Nazirliyinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı siyasəti şöbəsinin müdiri Vasif Qurbanzadə sərginin təşkili və gözləntilər barədə ətraflı məlumat verib.

    Mədəniyyət nazirinin müşaviri Orxan Fikrətoğlu yerli yazıçı və şairlərin müasir tendensiyalarla ayaqlaşması məsələsinə toxunub.

    Onun sözlərinə görə, bu kontekstdə Mədəniyyət Nazirliyi bu kimi sərgilərin yüksək səviyyəli təşkili və müxtəlif əlaqələrlə nail olmağı hədəfləyib:

    "Bizim vəzifəmiz sənayeni formalaşdırmaq, mövcud materialları dünyaya çıxarmaq, dünyada baş verən ədəbi yenilikləri Azərbaycana gətirmək, ədəbiyyatçını, yazıçını, naşiri, kitab sahibkarını dünya hüquq müstəvisinə inteqrasiya etməkdir".

    Mədəniyyət Nazirliyinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı siyasəti şöbəsinin müdiri Vasif Qurbanzadə isə yerli müəlliflərin sərgi vasitəsilə dünyada tanıdılmasından bəhs edib:

    "Biz özümüzü tanımadan heç vaxt xaricdə tanına bilmərik, bu, mümkün deyil. Bizim qarşıya qoyduğumuz əsas vəzifələrdən biri də Azərbaycan ədəbiyyatının xaricdə, eləcə də dünya ədəbiyyatının Azərbaycanda tanıdılması istiqamətində fəaliyyəti həyata keçirməkdir".

    Şöbə müdiri Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinə ildən-ilə artan marağa da diqqət çəkib.

    Ardınca jurnalistlərin sualları cavablandırılıb.

    Qeyd edək ki, oktyabrın 21-dən 27-dək davam edəcək sərgidə 30 xarici ölkədən 59 təşkilat, eləcə də 147 yerli nəşriyyat-poliqrafiya və kitab sənəti ilə əlaqəli müəssisə təmsil olunacaq.

    Tədbirdə Azərbaycanın Xalq yazıçıları və şairləri, tanınmış gənc yazarlarla yanaşı, Türkiyə, ABŞ, Norveç, İngiltərə, Polşa, Səudiyyə Ərəbistanı və digər ölkələrin görkəmli yazarları və elm adamları da iştirak edəcəklər.

    XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilib
    XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilib
    XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilib

    Orxan Fikrətoğlu Beynəlxalq Nəşriyyat və Kitab Sərgisi Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi Azərbaycan ədəbiyyatı
    Foto
    В Баку обсудили продвижение азербайджанской литературы на международном уровне
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    12:37
    Berikaşvili: Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlığı suverenliyin möhkəmləndirilməsinə əsaslanmalıdır
    Region
    12:36
    Türkiyədə sel fəlakətindən ölənlərin sayı 9-a çatıb
    Region
    12:34
    Sabah rayonlara yağış yağacaq
    Ekologiya
    12:30
    Asif Məmmədov Premyer Liqada son 18 mövsümün rekordunu qırıb
    Futbol
    12:27
    Rubio G20 sammitindən sonra Qazaxıstana səfər etməyi planlaşdırır - Yenilənib
    Digər ölkələr
    12:25
    İsmayıllıda zəlzələ olub
    Hadisə
    12:25
    ABŞ və Özbəkistan arasında kosmik əməkdaşlığa dair saziş imzalanıb
    Region
    12:16
    İspaniyada "Adam" qasırğası və leysan yağışları səbəbindən "qırmızı" təhlükə səviyyəsi elan edilib
    Digər ölkələr
    12:03
    Azərbaycan Rusiyadan buğda tədarükünü 4 dəfə artırıb
    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti