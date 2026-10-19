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    В Баку обсудили продвижение азербайджанской литературы за рубежом

    Kультурная политика
    • 19 октября, 2026
    • 12:38
    В Баку обсудили продвижение азербайджанской литературы за рубежом

    В столице Азербайджана прошла пресс-конференция, посвященная XII Бакинской международной книжной выставке.

    Как сообщает Report, советник министра культуры Орхан Фикретоглу и завотделом Минкультуры Васиф Гурбанзаде рассказали о подготовке к выставке и ожиданиях от ее проведения.

    Фикретоглу отметил, что Минкультуры уделяет особое внимание организации подобных выставок и стремится к достижению результатов за счет сотрудничества в различных форматах.

    "Наша задача - развивать индустрию, представлять имеющиеся материалы на мировом уровне, знакомить Азербайджан с новинками мировой литературы и интегрировать литераторов, писателей, издателей и книжных предпринимателей в мировое правовое пространство", - заявил он.

    В.Гурбанзаде рассказал о продвижении азербайджанских авторов за рубежом с помощью выставки.

    "Мы не сможем добиться узнаваемости за рубежом, не познав самих себя. Одна из основных задач, которую мы перед собой поставили, - это осуществление деятельности по продвижению азербайджанской литературы за рубежом, а также мировой литературы в Азербайджане", - отметил он.

    Завотделом также отметил, что интерес к Бакинской международной книжной выставке растет с каждым годом.

    Затем представители министерства ответили на вопросы журналистов.

    Отметим, что выставка пройдет с 21 по 27 октября. В ней будут представлены 59 организаций из 30 зарубежных стран, а также 147 местных издательско-полиграфических предприятий и организаций, связанных с книжным искусством.

    В мероприятии, наряду с народными писателями и поэтами Азербайджана, известными молодыми авторами также примут участие выдающиеся писатели и деятели науки из Турции, США, Норвегии, Англии, Польши, Саудовской Аравии и других стран.

    В Баку обсудили продвижение азербайджанской литературы за рубежом
    В Баку обсудили продвижение азербайджанской литературы за рубежом
    В Баку обсудили продвижение азербайджанской литературы за рубежом

    Министерство культуры Азербайджана Бакинская международная книжная выставка-ярмарка Орхан Фикретоглу
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    XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilib
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    Press conference held ahead of 12th Baku International Book Fair
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