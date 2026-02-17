İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İspaniyada yaşayış binasında baş verən yanğın nəticəsində beş yeniyetmə ölüb

    Digər ölkələr
    • 17 fevral, 2026
    • 12:59
    İspaniyada yaşayış binasında baş verən yanğın nəticəsində beş yeniyetmə ölüb

    Çərşənbə axşamı gecə İspaniyanın Kataloniya bölgəsindəki Manleu şəhərində beşmərtəbəli binada baş verən yanğın nəticəsində beş yeniyetmə həlak olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İspaniya KİV-ləri xəbər verir.

    Bundan əlavə, dörd nəfər yüngül xəsarət alıb.

    Yanğın üst mərtəbədəki anbarda başlayıb və naməlum səbəblərə görə içəridə olan insanlar xilas ola bilməyiblər.

    Yanğının söndürülməsinə 13 yanğınsöndürmə briqadası cəlb edilib. Yanğın baş verən binadan insanlar təxliyə edilməli olub. Səhər saat 5 radələrində bir neçə ailə evlərinə qayıda bilib, lakin üç nəfər otelə yerləşdirilib.

    İspaniya yanğın
    В Испании из-за пожара в жилом здании погибли пять подростков

    Son xəbərlər

    13:46
    Foto

    Şəhərin mərkəzində yeni dad məkanı - "Xonça" Chocolate & Patisserie fəaliyyətə başlayıb

    Biznes
    13:45

    Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərin cəzası endirilib

    Daxili siyasət
    13:37

    Azərbaycan və İtaliya idman və gənclərlə iş sahəsində tərəfdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir

    İdman
    13:36

    Şahid: Bakıda yanğın baş verən binadan 20-yə yaxın sakin təxliyə olunub

    Hadisə
    13:33

    Yekaterinburqda Azərbaycan diasporunun keçmiş liderinə cəza istənilib

    Region
    13:29

    Azərbaycanlı FIFA referisi UEFA Konfrans Liqasının pley-off oyununu idarə edəcək

    Futbol
    13:22

    Tofiq Musayev: "UFC-dəki növbəti döyüşümdə qələbə qazanacağıma inanıram"

    Fərdi
    13:20

    Cenevrədə ABŞ və İran arasında danışıqların ikinci raundu başlayıb

    Region
    13:18

    "Arsenal" İspaniya klubunun hücumçusu üçün 100 milyon avro ödəməyə hazırdır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti