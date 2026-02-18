İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Axios": ABŞ Yaxın Şərqə 50-dən çox qırıcı təyyarə yerləşdirib

    Digər ölkələr
    • 18 fevral, 2026
    • 01:13
    Axios: ABŞ Yaxın Şərqə 50-dən çox qırıcı təyyarə yerləşdirib

    ABŞ son 24 saat ərzində Yaxın Şərqə 50-dən çox "F-35", "F-22" və "F-16" qırıcılarını göndərib.

    "Report" bu barədə "Axios" portalına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bölgəyə göndərilən texnika sırasında ən yeni beşinci nəsil "F-35" və "F-22" qırıcıları, həmçinin uzun illər sınaqdan çıxmış dördüncü nəsil çoxfunksiyalı "F-16" qırıcıları var.

    Bununla paralel olaraq bildirilib ki, ABŞ Fars körfəzi regionunda hərbi mövcudluğunu artırmaqda davam edir.

    Daha əvvəl qeyd olunmuşdu ki, ABŞ-nin "USS Gerald R. Ford" aviadaşıyıcısı Yaxın Şərqə istiqamətlənib.

    Yaxın Şərq qırıcı ABŞ
