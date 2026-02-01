Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Axios: США перебросили на Ближний Восток более 50 истребителей

    Другие страны
    18 февраля, 2026
    00:33
    Axios: США перебросили на Ближний Восток более 50 истребителей

    США за последние 24 часа перебросили на Ближний Восток свыше 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Axios.

    По данным издания, в число переброшенной техники вошли новейшие истребители пятого поколения F-35 и F-22, а также проверенные временем многофункциональные истребители четвертого поколения F-16.

    Параллельно с этим сообщается, что Соединенные Штаты продолжают наращивать свое военное присутствие в регионе Персидского залива.

    Ранее стало известно, что американский авианосец USS Gerald R. Ford направляется на Ближний Восток.

