Axios: США перебросили на Ближний Восток более 50 истребителей
Другие страны
- 18 февраля, 2026
- 00:33
США за последние 24 часа перебросили на Ближний Восток свыше 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.
Как передает Report, об этом сообщил портал Axios.
По данным издания, в число переброшенной техники вошли новейшие истребители пятого поколения F-35 и F-22, а также проверенные временем многофункциональные истребители четвертого поколения F-16.
Параллельно с этим сообщается, что Соединенные Штаты продолжают наращивать свое военное присутствие в регионе Персидского залива.
Ранее стало известно, что американский авианосец USS Gerald R. Ford направляется на Ближний Восток.
