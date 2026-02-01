Axios: США перебросили на Ближний Восток более 50 истребителей

США за последние 24 часа перебросили на Ближний Восток свыше 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios.

По данным издания, в число переброшенной техники вошли новейшие истребители пятого поколения F-35 и F-22, а также проверенные временем многофункциональные истребители четвертого поколения F-16.

Параллельно с этим сообщается, что Соединенные Штаты продолжают наращивать свое военное присутствие в регионе Персидского залива.

Ранее стало известно, что американский авианосец USS Gerald R. Ford направляется на Ближний Восток.