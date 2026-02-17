В Испании из-за пожара в жилом здании погибли пять подростков

В результате пожара в пятиэтажном здании в каталонском городе Манлеу (Испания) в ночь на вторник погибли пятеро подростков.

Как передает Report, об этом сообщают испанские СМИ.

Кроме того, четыре человека получили легкие травмы.

Пожар начался в кладовой на верхнем этаже, и по неизвестным причинам находившиеся внутри люди не смогли спастись.

К тушению пожара были привлечены 13 пожарных бригад. Людей из здания, где произошло возгорание, пришлось эвакуировать. Около 5 часов утра несколько семей смогли вернуться в свои дома, хотя трое были доставлены в отель.