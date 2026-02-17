Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Испании из-за пожара в жилом здании погибли пять подростков

    • 17 февраля, 2026
    • 12:51
    В Испании из-за пожара в жилом здании погибли пять подростков

    В результате пожара в пятиэтажном здании в каталонском городе Манлеу (Испания) в ночь на вторник погибли пятеро подростков.

    Как передает Report, об этом сообщают испанские СМИ.

    Кроме того, четыре человека получили легкие травмы.

    Пожар начался в кладовой на верхнем этаже, и по неизвестным причинам находившиеся внутри люди не смогли спастись.

    К тушению пожара были привлечены 13 пожарных бригад. Людей из здания, где произошло возгорание, пришлось эвакуировать. Около 5 часов утра несколько семей смогли вернуться в свои дома, хотя трое были доставлены в отель.

    İspaniyada yaşayış binasında baş verən yanğın nəticəsində beş yeniyetmə ölüb
