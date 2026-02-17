"Qarabağ" - "Nyukasl" matçına 27 500 bilet satılıb
Futbol
- 17 fevral, 2026
- 13:02
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində Bakıda baş tutacaq "Qarabağ" - "Nyukasl" (İngiltərə) matçına 27 500 bilet satılıb.
Bu barədə "Report"a Ağdam təmsilçisindən bildirilib.
Qeyd edək ki, görüş fevralın 18-də, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək.
