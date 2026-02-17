II Qareginin yaxın qohumları 1 milyon dram müqabilində ev dustaqlığına buraxılıblar
- 17 fevral, 2026
- 19:23
Məhkəmə bütün ermənilərin katolikosu II Qareginin qardaşı və qardaşı oğlu - Gevork və Ambartsum Nersisyanları ev dustaqlığına buraxılıb.
"Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, məhkəmənin qərarı ilə onların barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri üç ay müddətinə ev dustaqlığı ilə əvəz olunub, həmçinin 1 milyon dram (təxminən 2,5 min dollar) məbləğində girov və yerə getməmək haqda iltizam təyin edilib.
Qeyd edək ki, Gevork Nersisyan və oğlu Ambartsum 2025-ci il noyabrın 3-də həbs ediliblər. Onlara seçkilərdə "Respublika" partiyasının seçkiqabağı təşviqatına mane olmaq ittihamı irəli sürülüb.
