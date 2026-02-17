İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    II Qareginin yaxın qohumları 1 milyon dram müqabilində ev dustaqlığına buraxılıblar

    Region
    • 17 fevral, 2026
    • 19:23
    II Qareginin yaxın qohumları 1 milyon dram müqabilində ev dustaqlığına buraxılıblar

    Məhkəmə bütün ermənilərin katolikosu II Qareginin qardaşı və qardaşı oğlu - Gevork və Ambartsum Nersisyanları ev dustaqlığına buraxılıb.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, məhkəmənin qərarı ilə onların barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri üç ay müddətinə ev dustaqlığı ilə əvəz olunub, həmçinin 1 milyon dram (təxminən 2,5 min dollar) məbləğində girov və yerə getməmək haqda iltizam təyin edilib.

    Qeyd edək ki, Gevork Nersisyan və oğlu Ambartsum 2025-ci il noyabrın 3-də həbs ediliblər. Onlara seçkilərdə "Respublika" partiyasının seçkiqabağı təşviqatına mane olmaq ittihamı irəli sürülüb.

    İkinci Qaregin Ermənistan
    Суд изменил меру пресечения брату и племяннику католикоса Гарегина II

    Son xəbərlər

    19:51
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ arasında iqtisadi tərəfdaşlığın inkişafı müzakirə olunub - YENİLƏNİB

    Biznes
    19:43

    ABŞ Rusiya və Çinlə "bərabər şərtlərlə" nüvə sınaqlarına qayıdacaq

    Digər ölkələr
    19:35

    Əraqçi: İran və ABŞ mümkün sazişin mətni üzərində işləməyə başlaya bilər

    Digər ölkələr
    19:31

    Oman XİN rəhbəri: İran-ABŞ danışıqları irəliləyişlə başa çatıb

    Digər ölkələr
    19:23

    II Qareginin yaxın qohumları 1 milyon dram müqabilində ev dustaqlığına buraxılıblar

    Region
    19:20

    Ərdoğan: Türkiyə Afrikada yeni münaqişələrə qarşıdır - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:16

    Azərbaycanın ixrac etdiyi neftin 70 %-ini İtaliya alıb

    Energetika
    19:10

    İranın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Rusiyanın energetika naziri ilə görüşüb

    Region
    19:04
    Foto

    Azərbaycanlı atlet Türkiyədə beynəlxalq yarışın qalibi olub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti