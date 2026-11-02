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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan Premyer Liqası: X turun son oyununda "Sumqayıt" "Şəfa"nı qəbul edir

    Futbol
    • 02 noyabr, 2026
    • 09:03
    Azərbaycan Premyer Liqası: X turun son oyununda Sumqayıt Şəfanı qəbul edir

    Misli Premyer Liqasında X tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, sonuncu oyunda "Sumqayıt" "Şəfa"nı qəbul edəcək.

    Qarşılaşma "SOCAR Polymer Arena"da, saat 19:00-da start götürəcək.

    "Gənclik şəhəri" təmsilçisi 8 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb. Qonaqlar 3 xalla 11-cidir.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, X tur

    2 noyabr

    19:00. "Sumqayıt" – "Şəfa"

    Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Zöhrab Abbasov, Tərlan Talıbzadə, Əli Əliyev.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Gülnurə Əkbərzadə.

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

    AFFA nümayəndəsi: Törə Əhmədova.

    "SOCAR Polymer Arena"

    Xatırladaq ki, Azərbaycan Premyer Liqasında X turun digər matçlarında "Turan Tovuz" "Sabah"ı (3:2), "Neftçi" "Şamaxı"nı (3:2), "Kəpəz" "İmişli"ni (1:0) məğlub edib. "Araz-Naxçıvan" - "Zirə" (2:2) və "Qəbələ" - "Qarabağ" (0:0) oyunlarında qalib müəyyənləşməyib.

    Azərbaycan Premyer Liqası Sumqayıt FK Şəfa FK
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