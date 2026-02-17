Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Суд изменил меру пресечения брату и племяннику католикоса Гарегина II

    В регионе
    • 17 февраля, 2026
    • 19:05
    Суд отправил под домашний арест брата и племянника Католикоса всех армян Гарегина II - Геворка и Амбарцума Нерсисянов.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, решением суда мера пресечения в их отношении в виде заключения под стражу была изменена на домашний арест сроком на три месяца, также назначен залог в размере 1 млн драмов (около $2,5 тыс.) и подписка о невыезде.

    Отметим, что Геворк Нерсисян и его сын Амбарцум были арестованы 3 ноября 2025 года. Им предъявлено обвинение в препятствовании предвыборной агитации партии "Республика" на выборах.

