Суд изменил меру пресечения брату и племяннику католикоса Гарегина II

Суд отправил под домашний арест брата и племянника Католикоса всех армян Гарегина II - Геворка и Амбарцума Нерсисянов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, решением суда мера пресечения в их отношении в виде заключения под стражу была изменена на домашний арест сроком на три месяца, также назначен залог в размере 1 млн драмов (около $2,5 тыс.) и подписка о невыезде.

Отметим, что Геворк Нерсисян и его сын Амбарцум были арестованы 3 ноября 2025 года. Им предъявлено обвинение в препятствовании предвыборной агитации партии "Республика" на выборах.