Суд изменил меру пресечения брату и племяннику католикоса Гарегина II
В регионе
- 17 февраля, 2026
- 19:05
Суд отправил под домашний арест брата и племянника Католикоса всех армян Гарегина II - Геворка и Амбарцума Нерсисянов.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, решением суда мера пресечения в их отношении в виде заключения под стражу была изменена на домашний арест сроком на три месяца, также назначен залог в размере 1 млн драмов (около $2,5 тыс.) и подписка о невыезде.
Отметим, что Геворк Нерсисян и его сын Амбарцум были арестованы 3 ноября 2025 года. Им предъявлено обвинение в препятствовании предвыборной агитации партии "Республика" на выборах.
