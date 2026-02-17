İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Ərdoğan: Türkiyə Afrikada yeni münaqişələrə qarşıdır - YENİLƏNİB

    • 17 fevral, 2026
    • 19:20
    Ərdoğan: Türkiyə Afrikada yeni münaqişələrə qarşıdır - YENİLƏNİB

    Türkiyə Afrikada yeni münaqişələrə qarşıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Efiopiyanın Baş naziri Abiy Əhməd Əli ilə görüşdən sonrakı mətbuat konfransında deyib.

    "Bölgədəki problemlərin elə region ölkələri tərəfindən həllinin tərəfdarıyıq və Efiopiyanın xarici qüvvələrin mübarizə meydanına çevrilməsini istəmirik" , - Türkiyə Prezidenti bildirib.

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Efiopiya səfəri çərçivəsində bu ölkənin Baş naziri Abiy Əhməd Əli ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Prezident Administrasiyası məlumat yayıb.

    Təkbətək görüşdən sonra müzakirələr geniş tərkibdə davam etdiriləcək.

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Efiopiyanın Baş naziri Abiy Əhməd Əli görüş
    Эрдоган: Турция выступает против новых конфликтов в Африке - ОБНОВЛЕНО
    Erdogan meets with Ethiopian PM

