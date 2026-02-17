Ərdoğan: Türkiyə Afrikada yeni münaqişələrə qarşıdır - YENİLƏNİB
Türkiyə Afrikada yeni münaqişələrə qarşıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Efiopiyanın Baş naziri Abiy Əhməd Əli ilə görüşdən sonrakı mətbuat konfransında deyib.
"Bölgədəki problemlərin elə region ölkələri tərəfindən həllinin tərəfdarıyıq və Efiopiyanın xarici qüvvələrin mübarizə meydanına çevrilməsini istəmirik" , - Türkiyə Prezidenti bildirib.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Efiopiya səfəri çərçivəsində bu ölkənin Baş naziri Abiy Əhməd Əli ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Prezident Administrasiyası məlumat yayıb.
Təkbətək görüşdən sonra müzakirələr geniş tərkibdə davam etdiriləcək.
