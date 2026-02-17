Эрдоган: Турция выступает против новых конфликтов в Африке - ОБНОВЛЕНО
Другие страны
- 17 февраля, 2026
- 19:32
Турция выступает против новых конфликтов в Африке.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.
"Мы выступаем за то, чтобы проблемы в регионе решались именно странами региона, и не хотим, чтобы Эфиопия превратилась в арену борьбы внешних сил", - заявил турецкий лидер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Эфиопию встретился с премьер-министром этой страны Абием Ахмедом Али.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Администрацию президента Турции.
После встречи один на один переговоры будут продолжены в расширенном составе.
