Эрдоган: Турция выступает против новых конфликтов в Африке - ОБНОВЛЕНО

Турция выступает против новых конфликтов в Африке.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.

"Мы выступаем за то, чтобы проблемы в регионе решались именно странами региона, и не хотим, чтобы Эфиопия превратилась в арену борьбы внешних сил", - заявил турецкий лидер.

19:09

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Эфиопию встретился с премьер-министром этой страны Абием Ахмедом Али.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Администрацию президента Турции.

После встречи один на один переговоры будут продолжены в расширенном составе.