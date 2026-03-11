Salyanda avtomobil aşıb, ölən və yaralanan var
Hadisə
- 11 mart, 2026
- 08:07
Salyanda avtomobilin aşması nəticəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər isə yaralanıb.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə Ələt-Astara magistralının rayonun Şörsulu kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, hərəkətdə olan "KİA" markalı avtomobil anidən idarəetmədən çıxaraq aşıb.
Qəza nəticəsində Goranboy rayon sakini 1994-cü il təvəllüdlü Babayev Namaz Qurban oğlu hadisə yerində ölüb. 2007-ci il təvəllüdlü Orucsoy Nahid Sadiq oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.
Yaralı Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. İlkin tibbi yardım aldıqdan sonra vəziyyəti ağır olduğundan Bakıdakı xəstəxanalardan birinə göndərilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
08:50
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.03.2026)Maliyyə
08:41
Video
Gəncədə "qara bazar"da qiyməti 1,6 milyon manat olan 27 kq heroin aşkarlanıbHadisə
08:38
IRIB: İsrail və ABŞ hədəflərinə son hücum dalğası münaqişə başlayandan bəri ən güclüsü olubDigər ölkələr
08:19
BƏƏ sahillərində konteyner gəmisi mərmi dəyməsi nəticəsində zədələnibDigər ölkələr
08:16
Foto
Bakıda 21 istiqamətdə tıxac yaranıbİnfrastruktur
08:07
Salyanda avtomobil aşıb, ölən və yaralanan varHadisə
08:04
Cəlilabad və Biləsuvarın bəzi ərazilərində iki saat işıq olmayacaqEnergetika
07:58
KİV: ABŞ-nin Bağdaddakı diplomatik binasına dron hücumu olubDigər ölkələr
07:48