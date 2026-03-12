İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Prezident: Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanla münaqişədə Azərbaycana qarşı seçici yanaşma tətbiq edirdi

    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 10:45
    Prezident: Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanla münaqişədə Azərbaycana qarşı seçici yanaşma tətbiq edirdi
    İlham Əliyev

    Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanla münaqişənin nizamlanması məsələsində Azərbaycana qarşı seçici yanaşma tətbiq edirdi.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimindəki çıxışında bildirib.

    "Biz beynəlxalq ictimaiyyətin kifayət qədər diqqət ayırmamasından və münaqişənin nizamlanması ilə məşğul olmalı olan bəzi beynəlxalq aktorların seçici yanaşmasından əziyyət çəkirdik", - o bildirib.

    Prezidentin sözlərinə görə, Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının erməni qoşunlarının (işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən - red.) çıxarılmasını tələb edən qətnamələri demək olar ki, 30 il ərzində yalnız kağız üzərində qalması ilə üzləşmişdi.

    "Bizim halımızda suverenliyimizi və ərazi bütövlüyümüzü bərpa edənə qədər uzun illər, demək olar ki, 30 il tələb olundu. Biz bunu BMT Nizamnaməsinə, özünümüdafiə hüququnu nəzərdə tutan 51-ci maddəyə uyğun olaraq etdik", - İlham Əliyev əlavə edib.

    Məlumat yenilənir

    Ильхам Алиев: Международное сообщество применяло избирательный подход к Азербайджану в конфликте с Арменией

