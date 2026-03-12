Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев: Международное сообщество применяло избирательный подход к Азербайджану в конфликте с Арменией

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 10:40
    Международное сообщество применяло избирательный подход к Азербайджану в вопросе урегулирования конфликта с Арменией.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    "Мы страдали от недостаточного внимания международного сообщества и избирательного подхода некоторых международных акторов, которые должны были заниматься урегулированием конфликта", - сказал президент.

    По его словам, Азербайджан столкнулся с ситуацией, когда резолюции Совета безопасности ООН, требовавшие вывода армянских войск (с оккупированных азербайджанских территорий - ред.), на протяжении почти 30 лет оставались лишь на бумаге.

    "В нашем случае потребовались многие годы, почти 30 лет, прежде чем мы восстановили свой суверенитет и территориальную целостность. Мы сделали это в соответствии с Уставом ООН, со статьей 51, предусматривающей право на самооборону", - добавил Ильхам Алиев.

    Президент подчеркнул, что те, кто выступал с обвинениями в адрес Азербайджана во время Второй Карабахской войны и последующей антитеррористической операции, либо проявляли недальновидность, либо были предвзяты: "Наши действия полностью соответствовали международному праву. Мы применили силу, чтобы добиться мира. И сегодня мы это демонстрируем. Иногда приходится действовать именно так. Особенно когда вы абсолютно уверены в своей правоте. Тогда необходимо игнорировать тех, кто выступает против вас и пытается нанести ущерб вашим интересам".

    Prezident: Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanla münaqişədə Azərbaycana qarşı seçici yanaşma tətbiq edirdi
    Лента новостей