Ильхам Алиев: Международное сообщество применяло избирательный подход к Азербайджану в конфликте с Арменией

Международное сообщество применяло избирательный подход к Азербайджану в вопросе урегулирования конфликта с Арменией.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы страдали от недостаточного внимания международного сообщества и избирательного подхода некоторых международных акторов, которые должны были заниматься урегулированием конфликта", - сказал президент.

По его словам, Азербайджан столкнулся с ситуацией, когда резолюции Совета безопасности ООН, требовавшие вывода армянских войск (с оккупированных азербайджанских территорий - ред.), на протяжении почти 30 лет оставались лишь на бумаге.

"В нашем случае потребовались многие годы, почти 30 лет, прежде чем мы восстановили свой суверенитет и территориальную целостность. Мы сделали это в соответствии с Уставом ООН, со статьей 51, предусматривающей право на самооборону", - добавил Ильхам Алиев.

Президент подчеркнул, что те, кто выступал с обвинениями в адрес Азербайджана во время Второй Карабахской войны и последующей антитеррористической операции, либо проявляли недальновидность, либо были предвзяты: "Наши действия полностью соответствовали международному праву. Мы применили силу, чтобы добиться мира. И сегодня мы это демонстрируем. Иногда приходится действовать именно так. Особенно когда вы абсолютно уверены в своей правоте. Тогда необходимо игнорировать тех, кто выступает против вас и пытается нанести ущерб вашим интересам".