İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistanla sülhə vasitəçilərin olmamasında israr etdikdən sonra nail oldu
Xarici siyasət
- 12 mart, 2026
- 10:49
Azərbaycan Ermənistanla sülhə vasitəçilərin olmamasında israr etdikdən sonra nail oldu.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxışında bildirib.
"Minsk qrupunun 28 illik sözdə vasitəçiliyi iflasa uğradı. Həmsədrlərin məqsədi münaqişəni dondurmaq, onu əbədi qoruyub saxlamaq və hər iki ölkəyə təzyiq aləti kimi istifadə etmək idi. Buna görə də biz bu "vasitəçilik"dən imtina etmək qərarına gəldik. Və üçüncü tərəflər olmadan birbaşa ikitərəfli dialoqa başlayan kimi sülhə nail olduq. Bu, nəzəriyyə deyil - bu, bizim real təcrübəmizdir. Buna görə düşünürəm ki, bu məsələ digər münaqişələrin həlli ilə bağlı cəhdlərdə mütləq nəzərə alınacaq", - dövlət başçısı qeyd edib.
Son xəbərlər
11:07
Təsərrüfatını böyütmək istəyənlər üçün fürsət!Maliyyə
11:07
Joze Ramuş-Orta: Bakı və İrəvan arasında tarixi sülh zamanında əldə edilibXarici siyasət
11:06
Samir Məmmədov: "2 000-ə yaxın zərərli kontent yayan internet resursları məhdudlaşdırıb"İKT
11:05
"1news.az" xəbər saytının 19 yaşı tamam olurMedia
11:04
İlham Əliyev: Ermənistan öz tarixində ilk dəfə tranzit ölkəyə çevriləcəkXarici siyasət
10:59
Cəfər Babayev: "İstehlakçı hüquqlarının qorunmasında işçi qaydada "yumşaq güc" alətlərindən istifadə edirik"Biznes
10:58
Foto
Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
10:56
İlham Əliyev: Neftin qeyri-tarazlı qiymətləri onu hasil edən ölkələrin xeyrinə deyilEnergetika
10:54