    İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistanla sülhə vasitəçilərin olmamasında israr etdikdən sonra nail oldu

    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 10:49
    İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistanla sülhə vasitəçilərin olmamasında israr etdikdən sonra nail oldu
    İlham Əliyev

    Azərbaycan Ermənistanla sülhə vasitəçilərin olmamasında israr etdikdən sonra nail oldu.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxışında bildirib.

    "Minsk qrupunun 28 illik sözdə vasitəçiliyi iflasa uğradı. Həmsədrlərin məqsədi münaqişəni dondurmaq, onu əbədi qoruyub saxlamaq və hər iki ölkəyə təzyiq aləti kimi istifadə etmək idi. Buna görə də biz bu "vasitəçilik"dən imtina etmək qərarına gəldik. Və üçüncü tərəflər olmadan birbaşa ikitərəfli dialoqa başlayan kimi sülhə nail olduq. Bu, nəzəriyyə deyil - bu, bizim real təcrübəmizdir. Buna görə düşünürəm ki, bu məsələ digər münaqişələrin həlli ilə bağlı cəhdlərdə mütləq nəzərə alınacaq", - dövlət başçısı qeyd edib.

    Qlobal Bakı Forumu İlham Əliyev Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
