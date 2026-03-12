Президент: Азербайджан достиг мира с Арменией, когда настоял на том, чтобы не было посредников

Азербайджан достиг мира с Арменией, когда настоял на том, чтобы не было посредников.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

"28 лет так называемого посредничества Минской группы оказались провалом. Цель сопредседателей состояла в том, чтобы заморозить конфликт, сохранить его навсегда и использовать как инструмент давления на обе страны. Поэтому мы решили отказаться от этого "посредничества". И как только мы начали прямой двусторонний диалог без третьих сторон, мы достигли мира. Это не теория - это наш реальный опыт. Поэтому, думаю, этот вопрос обязательно будет учитываться при попытках урегулирования других конфликтов", - отметил глава государства.