    Президент: Азербайджан достиг мира с Арменией, когда настоял на том, чтобы не было посредников

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 10:44
    Азербайджан достиг мира с Арменией, когда настоял на том, чтобы не было посредников.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

    "28 лет так называемого посредничества Минской группы оказались провалом. Цель сопредседателей состояла в том, чтобы заморозить конфликт, сохранить его навсегда и использовать как инструмент давления на обе страны. Поэтому мы решили отказаться от этого "посредничества". И как только мы начали прямой двусторонний диалог без третьих сторон, мы достигли мира. Это не теория - это наш реальный опыт. Поэтому, думаю, этот вопрос обязательно будет учитываться при попытках урегулирования других конфликтов", - отметил глава государства.

