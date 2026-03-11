В Сальяне 32-летний мужчина скончался при опрокидывании автомобиля
Происшествия
- 11 марта, 2026
- 08:17
В селе Шорсулу Сальянского района перевернулся автомобиль, в ДТП погиб человек, еще один получил травмы.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на участке магистрали Алят-Астара.
Согласно информации, при опрокидывании автомобиля Kia от полученных травм на месте происшествия скончался житель Геранбойского района Бабаев Намаз Гурбан оглу (1994 г.р.), повреждения различной степени тяжести получил Оруджсой Нахид Садиг оглу (2007).
Пострадавшего доставили в Сальянскую районную центральную больницу, откуда после оказания первичной медицинской помощи он был эвакуирован в одну из столичных медучреждений.
По факту начато расследование.
Последние новости
08:24
Фото
В Баку на двух десятках улиц и проспектов затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:17
В Сальяне 32-летний мужчина скончался при опрокидывании автомобиляПроисшествия
08:08
IRIB: Последняя волна атаки на Израиль и объекты США стала самой мощной с начала конфликтаДругие страны
07:56
UKMTO: У берегов ОАЭ контейнеровоз получил повреждения из-за попадания снарядаДругие страны
07:32
WP: Дроны атаковали дипломатический комплекс США в БагдадеДругие страны
07:13
В КНДР испытали стратегические крылатые ракетыДругие страны
07:00
Фото
В Ходжавенд и Ходжалы выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцевВнутренняя политика
06:53
Бывший вынужденный переселенец: Сегодня мы возвращаемся домой благодаря нашим шехидамВнутренняя политика
06:08