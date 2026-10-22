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    В систему Счетной палаты интегрированы более 1000 госучреждений

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 12:55
    В систему Счетной палаты интегрированы более 1000 госучреждений

    В систему Счетной палаты интегрированы более 1000 госучреждений.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела аудита эффективности Счетной палаты Заур Велиев на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении" в Баку.

    По его словам, в систему также внесено и прошло первичную обработку более 5000 отчетов: "Речь идет об оценке данных, введенных в платформу, на основе различных индикаторов и критериев риска. Это процесс первичного анализа".

    Велиев отметил, что в деятельности Счетной палаты существуют два основных компонента внешнего государственного финансового контроля.

    "Это аудиторская деятельность и участие Палаты в бюджетном процессе. Повышение качества деятельности в этих областях имеет большое значение с точки зрения вклада в управление госфинансами", - добавил он.

    Счетная палата Азербайджанской Республики
    Hesablama Palatasına 1 000-dən çox dövlət qurumu hesabat təqdim edib
    Over 1,000 state institutions integrated into Azerbaijan's Chamber of Accounts system
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