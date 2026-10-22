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    Пашинян считает необходимым подписание мира с Азербайджаном в 2027-2028 гг.

    В регионе
    • 22 октября, 2026
    • 12:48
    Пашинян считает необходимым подписание мира с Азербайджаном в 2027-2028 гг.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает необходимым подписание мирного договора с Азербайджаном в 2027-2028 годах.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом армянский премьер заявил журналистам сегодня.

    "Я говорил, что соглашение о мире с Азербайджаном может быть подписано до 2031 года. Если быть точным, то считаю, что мы должны подписать соглашение в 2027-2028 гг. Мы должны работать с Азербайджаном", - сказал Пашинян.

    Ранее армянский премьер заявлял о возможном подписании мирного соглашения с Азербайджаном до 2031 года.

    Никол Пашинян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией
    Paşinyan: 2027-2028-ci illərdə Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanması zəruridir
    Pashinyan considers signing peace treaty with Azerbaijan in 2027–2028 necessary
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