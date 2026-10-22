Пашинян считает необходимым подписание мира с Азербайджаном в 2027-2028 гг.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает необходимым подписание мирного договора с Азербайджаном в 2027-2028 годах.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом армянский премьер заявил журналистам сегодня.

"Я говорил, что соглашение о мире с Азербайджаном может быть подписано до 2031 года. Если быть точным, то считаю, что мы должны подписать соглашение в 2027-2028 гг. Мы должны работать с Азербайджаном", - сказал Пашинян.

Ранее армянский премьер заявлял о возможном подписании мирного соглашения с Азербайджаном до 2031 года.