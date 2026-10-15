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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Пашинян заявил о возможности подписания соглашения о мире с Азербайджаном до 2031 года

    В регионе
    • 15 октября, 2026
    • 11:54
    Пашинян заявил о возможности подписания соглашения о мире с Азербайджаном до 2031 года

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности подписания соглашения о мире с Азербайджаном до 2031 года.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом он заявил на заседании правительства.

    "Нашей важнейшей повесткой считаю подписание и ратификацию соглашения о мире с Азербайджаном. Я лично для себя поставил задачу, конкретный график – до 2031 года достичь решения вопроса. Естественно, это также задача правительства и нашей политической команды в целом, но я, как премьер-министр, также считаю очень важным с точки зрения своей личной повестки", - сказал Пашинян.

    Никол Пашинян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Paşinyan: Azərbaycanla sülh sazişinin 2031-ci ilədək həllinə nail olmağı qarşıma məqsəd qoymuşam
    Pashinyan sets target to sign peace treaty with Azerbaijan by 2031
    44 - Tezliklə
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