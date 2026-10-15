Пашинян заявил о возможности подписания соглашения о мире с Азербайджаном до 2031 года
В регионе
- 15 октября, 2026
- 11:54
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности подписания соглашения о мире с Азербайджаном до 2031 года.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом он заявил на заседании правительства.
"Нашей важнейшей повесткой считаю подписание и ратификацию соглашения о мире с Азербайджаном. Я лично для себя поставил задачу, конкретный график – до 2031 года достичь решения вопроса. Естественно, это также задача правительства и нашей политической команды в целом, но я, как премьер-министр, также считаю очень важным с точки зрения своей личной повестки", - сказал Пашинян.
Paşinyan: Azərbaycanla sülh sazişinin 2031-ci ilədək həllinə nail olmağı qarşıma məqsəd qoymuşam
Pashinyan sets target to sign peace treaty with Azerbaijan by 2031
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