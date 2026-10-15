Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности подписания соглашения о мире с Азербайджаном до 2031 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом он заявил на заседании правительства.

"Нашей важнейшей повесткой считаю подписание и ратификацию соглашения о мире с Азербайджаном. Я лично для себя поставил задачу, конкретный график – до 2031 года достичь решения вопроса. Естественно, это также задача правительства и нашей политической команды в целом, но я, как премьер-министр, также считаю очень важным с точки зрения своей личной повестки", - сказал Пашинян.