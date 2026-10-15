Paşinyan: Azərbaycanla sülh sazişinin 2031-ci ilədək həllinə nail olmağı qarşıma məqsəd qoymuşam
Region
- 15 oktyabr, 2026
- 12:00
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Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla sülh sazişinin 2031-ci ilədək imzalanması ehtimalından danışıb.
"Report"un erməni mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, o, bunu hökumətin iclasında bəyan edib.
"Ən mühüm gündəliyimiz Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanması və ratifikasiyasıdır. Mən özüm üçün 2031-ci ilədək bu məsələnin həllinə nail olmaq vəzifəsini qarşıya qoymuşam", - o bildirib.
Пашинян заявил о возможности подписания соглашения о мире с Азербайджаном до 2031 года
Pashinyan sets target to sign peace treaty with Azerbaijan by 2031
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