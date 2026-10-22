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    Pashinyan considers signing peace treaty with Azerbaijan in 2027–2028 necessary

    Region
    • 22 October, 2026
    • 13:14
    Pashinyan considers signing peace treaty with Azerbaijan in 2027–2028 necessary

    Prime Minister of Armenia Nikol Pashinyan considers it necessary to sign a peace treaty with Azerbaijan in 2027–2028, Report informs, referring to Armenian media.

    "I said that a peace agreement with Azerbaijan may be signed before 2031. To be precise, I believe that we should sign the agreement in 2027–2028. We should work with Azerbaijan," Pashinyan told journalists.

    Nikol Pashinyan Azerbaijan-Armenia peace process Azerbaijan-Armenia normalization process
    Paşinyan: 2027-2028-ci illərdə Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanması zəruridir
    Пашинян считает необходимым подписание мира с Азербайджаном в 2027-2028 гг.
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    44 filmi

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