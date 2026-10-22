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    Paşinyan: 2027-2028-ci illərdə Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanması zəruridir

    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2026
    • 12:51
    Paşinyan: 2027-2028-ci illərdə Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanması zəruridir
    Nikol Paşinyan

    Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 2027-2028-ci illərdə Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmasını zəruri hesab edir.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.

    "Mən demişdim ki, Azərbaycanla sülh sazişi 2031-ci ilə qədər imzalana bilər. Dəqiq desək, hesab edirəm ki, biz sazişi 2027-2028-ci illərdə imzalamalıyıq. Azərbaycanla işləməliyik", - Paşinyan bu gün jurnalistlərə deyib.

    Daha əvvəl Ermənistanın baş naziri Azərbaycanla sülh müqaviləsinin 2031-ci ilədək imzalana biləcəyini bəyan etmişdi.

    Nikol Paşinyan Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Ermənistan
    Пашинян считает необходимым подписание мира с Азербайджаном в 2027-2028 гг.
    Pashinyan considers signing peace treaty with Azerbaijan in 2027–2028 necessary
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