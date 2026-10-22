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    Зеленский: Уступка двух городов России может перенести войну в Днепропетровскую область

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 13:05
    Зеленский: Уступка двух городов России может перенести войну в Днепропетровскую область

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Украина уступит России Славянск и Краматорск в Донецкой области, война может распространиться на соседнюю Днепропетровскую область.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом украинский лидер заявил в подкасте The Diary Of A CEO.

    По словам Зеленского, Россия стремится захватить восток Украины – промышленный и машиностроительный центр страны, от которого зависит украинская экономика. Кроме того, там создана хорошо укрепленная линия обороны.

    Зеленский отметил, что сейчас многие говорят о гарантиях безопасности и Украина открыта к обсуждению этого вопроса. Однако, по его словам, Россия хочет, чтобы украинские войска отступили еще дальше.

    По его словам, Россия сегодня контролирует около 18-19% территории Украины. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп призывает стороны искать компромисс, и Украина уже идет на значительные уступки.

    "Самый большой компромисс, на который мы уже идем, - это прекращение огня. Давайте просто остановим эту войну", - заявил он.

    "Я много раз пытался сказать президенту США: просто поймите нас. Это огромный компромисс - просто удерживать линии там, где мы сейчас", - добавил Зеленский.

    Российско-украинский конфликт Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Днепропетровская область
    Zelenski xəbərdar etdi: Kramatorsk və Slavyansk təslim edilsə, müharibə Dnepropetrovska keçəcək
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