Места памяти Западного Азербайджана: История села Арданич

Проект "Памятные места Западного Азербайджана" посвятил новый выпуск истории азербайджанского села Арданич (ныне Артаниш) в Армении, где до конца 1980-х годов жили азербайджанцы.

Как сообщает Report, статья опубликована в Perished civilization.

В царский период село носило названия Арданидж, Арданич, Орданич, а в советский – Артаниш, Артануш. С 1995 года село входит в состав Гегаркуникской области Республики Армения. Упоминание о селе встречается в османском источнике XVIII века. С середины XVIII века до российского завоевания территория села входила в состав Гёйчинского магала Иреванского ханства. В 1827 году Россия оккупировала территорию Иреванского ханства, а Туркменчайский договор 1828 года закрепил его включение в состав Российской империи. В период царской России село входило в состав Новобаязетского уезда Эриванской губернии.

В 1829-1832 годах по поручению российских властей было составлено камеральное описание территорий бывших Иреванского и Нахчыванского ханств. По приведенным в документе данным, в селе Арданич проживало 119 человек, все – предки азербайджанцев3.

Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1915 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

В 1873 году в селе проживало 389 человек, все – предки азербайджанцев, в 1886 году в селе проживало 602 человека, все – предки азербайджанцев.

В 1906 году в селе проживало 1000 человек, преимущественно предки азербайджанцев. В 1915 году в селе проживало 1209 человек, преимущественно предки азербайджанцев.

Арданич был одним из немногих сел, где в доступных письменных источниках не зафиксировано сведений о массовой резне тюркского населения со стороны армянских вооруженных формирований.

С 1930 года село находилось в составе Дилижанского, а с 1937 года в составе Красносельского района. По данным армянских источников, в разное время до конца 1980-х годов на территории села жили исключительно или преимущественно азербайджанцы.

В 1959 году в селе проживало 1417 человек, в 1979 году – 2037 человек. В 1989 году в селе проживало 144 человека, все – азербайджанцы.

В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище с несколькими десятками надгробий, часть из которых сохранилась.

"Памятные места Западного Азербайджана" – важное научное исследование. В ходе полевых исследований, проведенных в 2021–2024 годах, на территории современной Армении были собраны фото- и видеоматериалы о почти 600 селах, где ранее исконно проживали предки современных азербайджанцев. Систематизирована информация об истории этих населенных пунктов, их населении и сохранившихся объектах тюркского культурно-исторического наследия - кладбищах, пирах, мечетях и других памятниках.