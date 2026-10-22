Ровшан Наджаф: Азербайджан гордится правом провести ЧМ FIFA U-15

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф прокомментировал проведение в Баку чемпионата мира FIFA U-15 и связанного с ним фестиваля.

Как сообщает Report, свое обращение он разместил на странице в Instagram.

"Наша страна готова к чемпионату мира FIFA U-15 и фестивалю! Мы гордимся тем, что выступаем принимающей стороной мероприятий, собирающих юных игроков из 189 стран мира. Верю, что это событие подарит участникам международный опыт, новые знакомства и незабываемые впечатления. Желаю успехов всем командам, включая нашу национальную сборную.

Дорогие юные футболисты! Играйте с энтузиазмом, соревнуйтесь честно и наслаждайтесь каждым моментом. Возможно, именно здесь сделают свои первые большие шаги будущие звезды мирового футбола. Добро пожаловать в Азербайджан, добро пожаловать в Баку!" – говорится в публикации.

Напомним, что мировое первенство и фестиваль пройдут с 22 по 30 октября в Говсанском соревновательном комплексе. При этом матч открытия и финал престижного турнира состоятся в Baku Crystal Hall.