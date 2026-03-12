İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    İlham Əliyev: Təhlükəsizlik məsələləri istənilən ölkənin gündəliyində birinci yerdə olmalıdır

    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 10:43
    İlham Əliyev: Təhlükəsizlik məsələləri istənilən ölkənin gündəliyində birinci yerdə olmalıdır
    İlham Əliyev

    Qlobal Bakı Forumu çox nüfuzlu beynəlxalq tədbirdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxışı zamanı deyib.

    "Mən deyərdim ki, o, qlobal səviyyəli əsas beynəlxalq forumlarla bir sırada dayanır. Burada böyük təcrübəyə malik iştirakçılar - prezidentlər, baş nazirlər, parlament sədirləri, tanınmış ictimai xadimlər, diplomatlar, biznes icmasının, vətəndaş cəmiyyətinin və həyatımızın müxtəlif sahələrinin nümayəndələri fikir və təcrübə mübadiləsi aparmaq, eləcə də insanların həyatını necə daha yaxşı, daha təhlükəsiz və daha qorunaqlı etmək üçün ideyalar hazırlamaq məqsədilə bir araya gəlirlər".

    Dövlət başçısı əlavə edib ki, bu il forumun gündəliyi çox genişdir və çoxsaylı məsələləri əhatə edir.

    "Lakin əminəm ki, müzakirələr zamanı əsas diqqət regionumuzda və dünyada cari vəziyyətə yönəldiləcək. İndi həmişəkindən daha çox aydındır ki, təhlükəsizlik, sabitlik və müdafiə məsələləri istənilən ölkənin gündəliyində birinci yerdə olmalıdır. Bu olmadan qalan hər şey mənasını itirir. Uzun illər və onilliklər ərzində öz inkişafına investisiya yatırmış ölkələr bu gün risklərlə üzləşir. Buna görə də təhlükəsizlik və sabitlik səylərimizi birləşdirməli olduğumuz əsas amil olmalıdır", - Prezident İlham Əliyev qeyd edib.

    Qlobal Bakı Forumu İlham Əliyev
    Ильхам Алиев: Вопросы безопасности должны стоять на первом месте в повестке любой страны
    President Ilham Aliyev: Security and stability must remain the number one issue on any country's agenda

    Son xəbərlər

    11:07

    Təsərrüfatını böyütmək istəyənlər üçün fürsət!

    Maliyyə
    11:07

    Joze Ramuş-Orta: Bakı və İrəvan arasında tarixi sülh zamanında əldə edilib

    Xarici siyasət
    11:06

    Samir Məmmədov: "2 000-ə yaxın zərərli kontent yayan internet resursları məhdudlaşdırıb"

    İKT
    11:05

    "1news.az" xəbər saytının 19 yaşı tamam olur

    Media
    11:04

    İlham Əliyev: Ermənistan öz tarixində ilk dəfə tranzit ölkəyə çevriləcək

    Xarici siyasət
    10:59

    Cəfər Babayev: "İstehlakçı hüquqlarının qorunmasında işçi qaydada "yumşaq güc" alətlərindən istifadə edirik"

    Biznes
    10:58
    Foto

    Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    10:56

    İlham Əliyev: Neftin qeyri-tarazlı qiymətləri onu hasil edən ölkələrin xeyrinə deyil

    Energetika
    10:54

    İlham Əliyev beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi üçün əsas riskləri açıqlayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti