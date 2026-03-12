Ильхам Алиев: Вопросы безопасности должны стоять на первом месте в повестке любой страны

Глобальный Бакинский форум - это очень представительное международное мероприятие.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

"Я бы сказал, что оно стоит в одном ряду с основными международными форумами глобального уровня. Здесь собираются участники с огромным опытом - президенты, премьер-министры, спикеры парламентов, известные общественные деятели, дипломаты, представители бизнес-сообщества, гражданского общества и различных сфер нашей жизни - для обмена мнениями и опытом, а также для выработки идей о том, как сделать жизнь людей лучше, безопаснее и защищеннее".

Глава государства добавил, что повестка форума в этом году очень обширна и охватывает множество вопросов.

"Однако, уверен, что в ходе обсуждений основной акцент будет сделан на текущей ситуации в нашем регионе и в мире. Сейчас более чем когда-либо очевидно, что вопросы безопасности, стабильности и защищенности должны стоять на первом месте в повестке любой страны. Без этого все остальное теряет смысл. Страны, которые на протяжении многих лет и десятилетий инвестировали в свое развитие, сегодня сталкиваются с рисками. Поэтому безопасность и стабильность должны стать главным фактором, вокруг которого мы должны объединять наши усилия", - отметил президент Ильхам Алиев.