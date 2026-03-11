İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Bakıda 21 istiqamətdə tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    • 11 mart, 2026
    • 08:16
    Bakıda 21 istiqamətdə tıxac yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "Xırdalan" dairəsi istiqamətində;

    2. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    3. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    4. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    5. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    6. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    7. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;

    8. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    9. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    10. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində;

    11. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    12. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    13. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində;

    14. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    15. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    16. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    17. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    18. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində;

    19. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nömrəli məktəb-lisey istiqamətində;

    20. Dənizkənarı küçəsi, Bayraq Meydanının qarşısından "Azneft" dairəsi istiqamətində;

    21. Məhəmməd Hadi küçəsi, "Ukrayna" dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    В Баку на двух десятках улиц и проспектов затруднено движение транспорта

