В Баку на двух десятках улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 11 марта, 2026
    • 08:24
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга;

    2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    6. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

    7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

    8. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    10. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

    11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    12. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    13. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении поселка Бинагади;

    14. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    15. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    16. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    17. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    18. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении Зыхского шоссе;

    19. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;

    20. Приморская улица, от Площади Флага в направлении круга "Азнефть";

    21. Улица Мухаммеда Хади, в направлении Украинского круга.

