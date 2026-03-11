В Баку на двух десятках улиц и проспектов затруднено движение транспорта
- 11 марта, 2026
- 08:24
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
6. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";
7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
8. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
10. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
12. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
13. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении поселка Бинагади;
14. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
15. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
16. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
17. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
18. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении Зыхского шоссе;
19. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;
20. Приморская улица, от Площади Флага в направлении круга "Азнефть";
21. Улица Мухаммеда Хади, в направлении Украинского круга.