В Баку на двух десятках улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

6. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

8. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

10. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

12. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

13. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении поселка Бинагади;

14. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

15. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

16. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

17. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

18. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении Зыхского шоссе;

19. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;

20. Приморская улица, от Площади Флага в направлении круга "Азнефть";

21. Улица Мухаммеда Хади, в направлении Украинского круга.