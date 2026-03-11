İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Cəlilabad və Biləsuvarın bəzi ərazilərində iki saat işıq olmayacaq

    Energetika
    • 11 mart, 2026
    • 08:04
    Cəlilabad və Biləsuvarın bəzi ərazilərində iki saat işıq olmayacaq

    Bu gün Cəlilabad və Biləsuvar rayonlarının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Cəlilabad Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) ərazisində 110/35/10 kV-luq "Cəlilabad" yarımstansiyasından çıxan 110 kV-luq hava xəttində təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar saat 10:00-dan 12:00-dək Cəlilabadın Alar, Günəşli, Sabirabad, Biləsuvarın Amankənd, Muğan kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Təmir işləri başa çatdıqdan sonra sözügedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    Cəlilabad Biləsuvar işıq fasilə

    Son xəbərlər

    04:39

    İtaliya strateji neft ehtiyatlarından təxminən 10 milyon barel istifadə edəcək

    Energetika
    04:18

    ABŞ Rusiyaya bir ay müddətinə tankerlərdən neft satmağa icazə verib

    Digər ölkələr
    04:12

    İraqda dron hücumu nəticəsində altı fransız hərbçisi yaralanıb

    Digər ölkələr
    03:43

    İran ordusu İsrail və ABŞ-yə qarşı 2 tonluq döyüş başlıqlı raketlərdən istifadə edib

    Region
    03:34

    Əraqçi: İranın nüvə silahından imtina təklifi rədd edilib

    Region
    03:00

    İran XİN ABŞ ilə İsrailin İraqa hücumunu pisləyib

    Region
    02:23

    ABŞ-nin İrana qarşı istifadə etdiyi tanker təyyarəsi İraqda qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    02:16

    Vuçiç: Serbiya 2041-ci ilə qədər böyük atom elektrik stansiyası tikməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    01:55

    UEFA Avropa Liqası: 1/8 finalin ilk oyunları keçirilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti